مندوب ليبيا بمجلس الأمن يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

نيويورك 24 مارس 2023 (وال) _ التقى مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي ” طاهر السني ” بمقر البعثة الليبية في نيويورك، مندوب تركيا بمجلس الأمن السفير ” سادات أونال المعين “، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال ” السني ” في تغريدة له نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر “، إن اللقاء جرى خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد ” السني ” إنه تم الاتفاق على مواصلة واستمرار التنسيق والتعاون في القضايا التي تهم البلدين. (وال _ نيويورك)

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