الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عثرنا على أغلب اليورانيوم المفقود في ليبيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على أغلب خام اليورانيوم الطبيعي البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذى أُعلن عن فقده في الفترة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا.

وقال بيان من الوكالة إلى الدول الأعضاء: ” إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذى أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا عُثر عليه في الموقع نفسه”.

وورد في البيان السرى للدول الأعضاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشا واكتشفت أن “كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة”.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن منذ أيام عن العثور على اليورانيوم المفقود في ليبيا وتحفظ عليه لحين إرسال الوكالة الدولية للطاقة الذرية متخصصين للتعامل معه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في الـ 15 من مارس الجاري، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا.

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