شاهد : القبض على شخص في بنغازي إنتشر له مقطع فيديو مثير للجدل

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة الفويهات من ضبط شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات وإنتشر مقطع فيديو له على منصات التواصل وهو يقوم بإخراج رجله من المركبة اثناء قيادته للمركبة.

وإستجابة لبلاغات من مُدراء بعض المدارس بمنطقة الفويهات حيث أفادوا في شكواهم بتعرضهم للسرقة وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الفويهات العميد طارق العمامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد محمد الجحاوي تم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وبتتبع كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد المركبة التي قامت بعمليات السرقة .

وإتضح انها نفس المركبة التي تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعي صورة لسائق المركبة وهو يقوم بإخراج رجله من النافذة اثناء قيادته للمركبة وتم تحديد هوية السائق والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع هيونداي توسان خضراء اللون والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.ش.م وإعترف بما نُسب إليه وإحيل إلى النيابة العامة .