العقوري يبحث مع رئيس جمعيات الهلال الأحمر الاحتياجات الإنسانية في ليبيا

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، برئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ” تـامر رمضـان، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي “مرعي الدرسي”.

وتناول اللقاء، عمل الاتحاد، وأكد ” العقوري” خلال اللقاء، حرص مجلس النواب على دعم عملهم بالنظر للاحتياجات الإنسانية للفئات الضعيفة في ليبيا بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و التي تتطلب تظافر جميع الجهود،

وأبدى العقوري، ملاحظاته حول إستراتيجية الاتحاد، مشدداً على أهمية التدريب ورفع قدرات السلطات الليبية من أجل الاستجابة الإنسانية الفعالة، ونشر ثقافة التطوع، مطالباً بمزيد من التنسيق وتبادل المعلومات حول برامج الاتحاد في إطار اختصاص لجنة الخارجية بالمتابعة .

وبدوره، أوضح “تامر رمضان”، طبيعة عمل بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وإبرز التحديات التي يواجهها وأهمية إبرام اتفاقية تعاون مع الحكومة الليبية مما يتيح للاتحاد فرصة للعمل من داخل ليبيا وتقديم المساعدة المطلوبة، مؤكداً حرص الاتحاد لدعم الهلال الأحمر الليبي.

وفي ختام اللقاء الذي عقد الأيام القليلة الماضية بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بينهما .