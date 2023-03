ليبيا – قال رئيس الاتحاد العام بغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض إن العرض متوفر من السلع الغذائية والاعتمادات المستندية مفتوحة لتوريد السلع وهناك استقرار في السوق.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن الفرق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار لا يتعدى 4%.

Shares

The post الرعيض: الفرق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار لا يتعدى 4% first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية