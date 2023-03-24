شاهد فيديو الحلقة الثانية من برنامج العاطي حي 2 .. حلقة اليوم مأساة صادمة لأسرة ليبية

تناول برنامج العاطي حي، اليوم الجمعة في الحلقة الثانية من البرنامج المعروض على قناة ليبيا الاحرار مأساة أسرة ليبية مات والدهم فاضطروا ان يحطوا امهم في دار العجزة لانهم لم يقدروا على مصاريف الحياة الباهضة.

وتتكون الأسرة من 5 اولاد فرقتهم الحياة بعد موت والدهم فتركوا الدراسة واتجهوا للعمل في سن مبكرة جدا وكل منهم ينام في مقرّ عمله بعدما تخلى عنهم الاهل والاقارب .

وقامت أسرة البرنامج بلم الاسرة مجددا وتوفير منزل وعمل لهذه الاسرة الا ان فرحتهم لم تكتمل فقد فرقت بينهم وبين امهم الموت بعد تصوير البرنامج وبعد ان فرقتهم الظروف لسنوات .