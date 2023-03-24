بنغازي .. تفاصيل مثيرة في القبض على فلسطيني ضمن تشكيل عصابي دولي

ألقى جهاز البحث الجنائي القبض على نصّاب من الجنسية الفلسطينية بمدينة بنغازي ، وِهو أحد أفراد تشكيل عصابي يقيم أفراده في دولة لبنان وتركيا والإمارات ، وهم يمتهنون النصب على تجار العملة الأجنبية عبر المواقع الإلكترونية.

وجاءت عملية القبض إثر مذكرة محالة من أعضاء مكتب سوق الذهب بجهاز البحث الجنائي إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالجهاز.

وجاء في المذكرة أن تاجر عملة بسوق فينيسيا بمنطقة الحدائق تعرض لعملية نصب من قبل شخص فلسطيني الجنسية وذلك عبر تعامل ” رقمي ” في موقع ” أونلاين ” يدعأّ بينانسى (Binance).

وبعد استدعاء الشاكي تاجر العملة أفاد بتفاصيل الواقعة حيث قال إن المشكو فيه حضر إلى محله ويرغب بتحويل مبلغ (12500) دولار عن طريق حوالة رقمية ، كما أفاد بأنه أعطا بيانات المحفظة الخاصة به على المنصة المذكورة وهو حسابه الشخصي وأحضر إليه المشكو فيه صورة ضوئية من حواله يدّعي بأنها تثبت تحويل المبلغ إلى حساب التاجر.

وبالقبض على المشكو فيه والتدقيق في صورة الحوالة التي بهاتفه اتضح وجود اختلاف بينها وبين الحوالات التي قام بإنهائها سابقا.

واعترف المشكو فيه بأنه بالفعل حضر إلى سوق الذهب وكان يرغب في استلام مبلغ من عملة الدولار مقابل العملة الرقمية التي أدّعا تحويلها عبر المنصة كما اعترف أنه يتعامل مع شخص آخر يُدعا ” أبو هافين ” يقيم بدولة لبنان وهو من يقوم بتزوير هذه الحوالات عن طريق برامج على الإنترنت.

واعترف أيضا خلال التحقيق بأنه يعلم بأن صورة الحوالة مزورة وكذلك بأنه حاول قبل ذلك أكثر من مرة عن طريق أشخاص آخرين في دولة تركيا والإمارات بنفس الطريقة.

كما وجد بهاتفه أيضا صورة ضوئية لحوالات أُخرى مزورة كما وجد بهاتفه صور ضوئية من جواز سفر ليبي باسمه وبعد السؤال عنه أفاد أنه تحصل على هذه الصورة ” المزورة ” عن طريق شريكه المقيم بدولة لبنان والغرض منها إنشاء حساب على منصة العملة الرقمية باسم وهمي .

وبناءً على تلك الاعترافات تم إيداعه بالحجز القانوني بجهاز البحث الجنائي قبل إحالته للنيابة العامة ، كما تم مخاطبة مصلحة الجوازات والجنسية عن الصورة الضوئية المزورة لجواز السفر .