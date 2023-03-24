عودة الملكية..الأمير السنوسي: هدفنا استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية

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أكد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أن هدفهم استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية.

وقال السنوسي وهو النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي :”هدفنا استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية والتأكيد على ثوابت الوطنية الليبية في وحدة التراب الليبي وسيادته على أراضيه”.

وأضاف الأمير :”هدفنا حق الأمة الليبية في التمسك باستعادة الدستور والشرعية واستئناف العمل به”.

وتابع السنوسي :”كما أن هدفنا عودة نظامه الملكي الذي جاء بإرادته الحرة عقب الإنجاز التاريخي للاستقلال”.