أمريكا تسعى لاستئناف تواجدها الدبلوماسي في ليبيا

استبعد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، تحديد موعد افتتاح سفارة بلاده في ليبيا، على الرغم من تشديده على ضرورة وجود دبلوماسي يمثل واشنطن على الأرض بشكل مستمر.

وأضاف بلينكن، أن وجود دبلوماسية بلاده في الوقت الحالي وفي ظل ظروف ليبيا أصبحت ضرورية، لدعم عمل المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، للوصول إلى الانتخابات.

وتأتي تصريحات بلينكن بعد أن أبدت موسكو قبل فترة رغبة قوية في تعزيز حضورها في ليبيا، في الوقت الذي يتنامى حضورها في إفريقيا في مناطق تعرف تقليديا بأنها مناطق نفوذ لقوى غربية تتقدمهم واشنطن.

وتسعى الخارجية الأمريكية، وسط توجسها من دور متعاظم لموسكو في الملف الليبي، إلى تكثيف اتصالاتها مع المسؤولين الليبيين على مستويات مختلفة من أجل عودة نشاط السفارة في طرابلس.

وعلى الرغم من أن السفارة الأمريكية في ليبيا تسير أشغالها في أغلب الفترات من تونس، لكن تصريحات الوزير الأمريكي حول ضرورة التواجد في طرابلس أعطت انطباعا عن خوف من دور روسي قوي سيكون بكل تأكيد على حسابها وهي التي تعتقد وترى أن موقعها في المنطقة يجب أن يبقى فاعلا رئيسيا في الأحداث.

التخوفات الأمريكية أرجعها مراقبون بحسب قناة الغدإلى التحركات المكثفة لموسكو في القارة الإفريقية من بينها ليبيا بعد أيام قليلة من إعلان روسي عن ترتيبات لعودة البعثة الدبلوماسية للعمل في طرابلس.

وفي هذا السياق، قال مستشار القيادة العامة للجيش الليبي، الدكتور صلاح الدين الشكري بحسب قناة الغد، إن التدخلات الأمريكية ورعاية الولايات المتحدة لعدوان كامل على الأراضي الليبية وإسقاط الدولة هو الذي تسبب في خروجها من البلاد ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا عمام 2012 على أيدي “الإرهابيين” الذين كانت تدعمهم واشنطن.

وأشار إلى أن الليبيين لا يمانعون عودة الطاقم الدبلوماسي الأمريكي، لكن الليبيين حددوا المصالح الحيوية والعليا لهم وهي السيادة والاستقلال، وأن تكون تلك الدول عونا لليبيا لإعادة البناء وليس للهيمنة والسيطرة على الشأن الداخلي.

وأكد أن ما يهم السياسة الأمريكية في المنطقة أولا هو الاعتراف بإسرائيل والدخول في اتفاقيات معها، لذا هناك ضغطا على تونس.

شدد على أن الليبيين لا يريدون أن تكون بلدهم ساحة للصراعات الدولية أو الإقليمية، بل هي دولة مستقلة ذات سيادة، قائلا: “لا نريد لليبيا أن تكون أوكرانيا أخرى، وأن يكون شعبها في صراع دولي حول المصالح لا علاقة لهم بها”.

فيما أوضح الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي، أن إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا هو لتوسيع النفوذ الأمريكي بها ولسهولة التواصل مع الأطراف الليبية بشكل أكبر.

وأضاف أن السياسية الأمريكية تعتبر أفريقيا، بما فيها ليبيا، هي الساحة الأخيرة لمواجهة التوسع الروسي والصيني في العالم، بحسب قناة الغد.