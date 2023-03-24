جنائي سبها يضبط تاجر مخدرات ويحرز كمية من أقراص الترامادول

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن جهاز البحث الجنائي فرع سبها تمكن من ضبط تاجر مخدرات بعد مقاومة وتبادل إطلاق نار.

وأوضحت الإدارة أنه بعد تلقي وحدة التحري والقبض بفرع جهاز البحث الجنائي سبها معلومات مصدرية حول نشاط مخالف للقانون يقوم به أحد الأشخاص في المدينة.

وأفادت أنه بعد العمل على تلك المعلومات عبر تكثيف عمليات التحري والتي أفضت إلى التأكيد منها وثبوت قيام الشخص المرصود بتجارة الممنوعات المتمثلة في حبوب الهلوسة تم إعداد كمين محكم له.

وذكرت الإدارة أن الكمين تم بعد حصر ومعرفة جميع الأماكن التي يتردد عليها ذلك الشخص والتي كان منها حي الشركة الهندية بمدينة سبها.

وكشفت أنه خلال الكمين وقبل عملية القبض تفطن المطلوب وحاول الفرار إلا أن عناصر الفرع قاموا بمطاردته وحصل تبادل لإطلاق النار مع المتهم قبل توقيفه والعثور داخل السيارة التي كان يقودها على أقراص هلوسة تتمثل فيما يقارب (1570) قرص نوع ” ترامادول “.