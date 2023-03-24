العكروت: الليبيون منهزمون وخائبون وفوضويون في كل مجالات الحياة

وصف محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، الليبيين بـ«الخيبة» في كل شيء والاختلاف في كل مناحي الحياة والفوضى في كل مجال من مجالات الحياة.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في رمضان المبارك قررت أن أخفف من النشر إلا عند الضرورة، والغضب العارم من هزيمة الفريق الوطني أمام تونس، أثار اهتمامي واستغرابي”.

وأضاف:” من ينظر إلى طرقنا وشوارعنا وملابسنا ومحطات وقودنا ومكاتب وزاراتنا ومؤسساتنا ومظهرنا ومخابزنا ومجازرنا وحياتنا ومعيشتنا، استغرب منه أن يغضب لهزيمة فريقنا” .

وتابع:” نحن خائبون في كل شيء متخلفون في كل مناحي الحياة فوضويون في كل مجال من مجالات الحياة مهزومون في داخلنا، ورؤوسنا منحنية للأرض من بني جلدتنا والمسيطرين علينا والمتحكمين في رقابنا ورزقنا ومصيرنا، لذلك لا عجب ولا غرابة إذا انهزمنا في مباراة كرة قدم”.

وكانت المنتخب التونسي، حقق فوزاً ثميناً على نظيره الليبي بـ 3 أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على على ملعب رادس مساء الجمعة، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليرتفع رصيده للنقطة 7 في صدارة مجموعته، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.