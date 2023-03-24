جيش النيجر يقول إنّه قتل 79 جهادياً قرب الحدود مع مالي

أعلنت النيجر الجمعة أن قوّاتها قتلت 79 “إرهابياً” خلال عملية تمشيط نفّذتها الأسبوع الماضي في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 17 عسكرياً في شباط/فبراير.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في نشرتها الأسبوعية إنّ وحدة من عملية “ألماهو” العسكرية النيجرية لمكافحة الجهاديين كانت تنفّذ عملية “تمشيط” في منطقة تيلوا الواقعة في مقاطعة بانيبانغو على الحدود مع مالي حين هاجمها مسلّحون من جماعة إرهابية مسلّحة.

وأضافت أنّه على الإثر أطلقت القوات الجوية والبرية عملية مطاردة “متزامنة” وصولاً إلى منطقة هاماكات التي يتحصّن فيها المسؤول عن الكمين الذي وقع في العاشر من شباط/فبراير وأسفر عن مقتل 17 عسكرياً على الأقل وفقدان 12 شخصاً.

وبحسب البيان فقد تمّ خلال العملية تدمير حوالى مئة دراجة نارية ومصادرة وسائل اتّصال وأسلحة وذخائر.

ولم تعلن الوزارة عن وقوع إصابات في صفوف الجيش.

ووقع كمين شباط/فبراير في تيلابيري وهي منطقة مترامية ومضطربة تقع في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وبدأت أولى الهجمات على الجيش في هذه المنطقة في 2010 لكنّها تصاعدت في 2017.

وتنفّذ السلطات عمليات عدة عند الحدود مع مالي تصديا للجهاديين.