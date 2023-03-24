بحوزتهم مخدرات.. القبض على شابين بالتسطريب بالطريق العام في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم السبت عن تمكن دوريات مركز شرطة سبها المدينة من القبض على شخصين يقومان بتسطريب في الطريق العام بسيارة نوع هونداي لنترا .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق{22/3/2023} قامت دوريات مركز شرطة سبها المدينة بدوريات متحركة بشارع 40 بمنطقة المنشية في الفتره الليلية عندها شاهدة مركبة آلية نوع هونداي لنترا لونها ازرق على متنها شخصان تقوم بتسطريب في الطريق العام .

وعليه تم ايقافها من قبل الدورية ووجد بالسيارة قطعة لونها بني يشتبه أنها مادة مخدره (حشيش وبافره) عليه تم ضبطهما وجلبهما للمركز .

وبالاستدلال معهما الاول الاسم س م ع م / مواليد/ 2003م / مقيم / سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ عاطل عن العمل/ ليبي/ التاني/ الاسم/ح ب ح مواليد/ 2002م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ عاطل عن العمل/ ليبي/ واعترفا بانهما يتعاطيان المخدرات وان هذه المركبه لاحد الاصدقاء قاما بستعارتها منه وتم توقيفهما بالمظبوطات .

وتم حجز المركبه الالية وتم احالتهما الى النيابة العامة.