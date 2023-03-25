تونس تحقق فوزا عريضا على ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تغلب منتخب تونس مساء الجمعة على ضيفه منتخب ليبيا (3-0)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لحساب المجموعة العاشرة.

وحافظت تونس بذلك على صدارتها للمجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمدت ليبيا عند 3 نقاط، ما جعلها تنحدر للمركز الثالث، خلف غينيا الاستوائية صاحبة ال6 نقاط، وأمام بوتسوانا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، بحسب كووورة.

وفي الدقيقة التاسعة من اللقاء، قام منتخب تونس بمحاولة جريئة، طالب على إثرها بركلة جزاء، بدعوى لمس كرة فراس بالعربي يد أحد المدافعين.

لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، لينهي إلياس السخيري الهجمة بتصويبة تصدى لها حارس مرمى ليبيا.

وافتتح منتخب تونس النتيجة بالدقيقة 12، بعد تبادل التمرير بين حنبعل المجبري ووجدي كشريدة، الذي أرسل كرة تصدى لها الحارس، لتعود أمام يوسف المساكني الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وواصل منتخب تونس ضغطه على مناطق ليبيا، وهو ما تسبب في إعلان الحكم الجزائري مصطفى غربال، في الدقيقة 20، عن ركلة جزاء بعد خطأ ضد سيف الدين الجزيري، ليحولها علي معلول إلى هدف ثان في الدقيقة 21.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 85، عن طريق هيثم الجويني إثر تمهيد من معلول، لتنتهي المباراة بفوز عريض لأصحاب الأرض.