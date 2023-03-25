أمن بنغازي: شرطة الفويهات تضبط شخصًا مطلوب في سرقة مدارس بالمنطقة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الفويهات تمكن من ضبط شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات.

وأوضحت المديرية أن مقطع فيديو للمتهم نشر على منصات التواصل وهو يقوم بإخراج رجله من نافذة سيارته أثناء قيادتها.

وأضافت مديرية الأمن أن بلاغات من مُدراء بعض المدارس بمنطقة الفويهات أفادوا فيها بتعرضهم للسرقة.

وأفادت أن رئيس مركز شرطة الفويهات العميد طارق العمامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات باشروا في مهمتهم بالتحري وجمع المعلومات وبتتبع كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد السيارة التي قامت بعمليات السرقة .

وبينت المديرية أنه اتضح أنها نفس السيارة التي تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورة لسائقها وهو يقوم بإخراج رجله من النافذة أثناء القيادة.

وأكدت مديرية الأمن أنه تم تحديد هوية السائق والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع هيونداي توسان خضراء اللون والانتقال به إلى المركز.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.ش.م واعترف بما نُسب إليه وإحيل إلى النيابة العامة.