الصغير للأمير السنوسي: ‫التغريد على تويتر ما يرجع حتى مطلقة

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رد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير على تغريدة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “تويتر” ‫:”التغريد على تويتر ما يرجع حتى مطلقة لزوجها وأنت بتسترجع بيه حكم من لندن”.

وأضاف الدبلوماسي :”أعتقد أن الانخراط مع الليبيين في مساراتهم ومحاولاتهم أكثر نجاعة وفاعلية من التغريد منفرداً من لندن “.

وكان الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أكد أن هدفهم استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية.

وقال السنوسي وهو النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي :”هدفنا استئناف العمل بالدستور الليبي المؤسس للدولة الليبية والتأكيد على ثوابت الوطنية الليبية في وحدة التراب الليبي وسيادته على أراضيه”.