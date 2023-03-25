فركاش: اللجنة رفيعة المستوى ستكون عاملاً مهماً وضاغطاً للتوافق على النقاط الخلافية في الدستور

يرى المحلل الليبي فرج فركاش، أن هناك دعماً دولياً كبيراً، وراء المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، مشيراً إلى أن اللجنة رفيعة المستوى، التي بدأ تشكيلها، ستكون عاملاً مساعداً مهماً وضاغطاً؛ للتوافق على النقاط الخلافية التي فشل المجلسان في التوافق عليها.

ونوه “فركاش” في تصريحات صحفية، بأن من مهام تلك اللجنة إنتاج «قاعدة سلوك» تلتزم بها الأطراف جميعها أثناء العملية الانتخابية، وبعدها، وتضمن القبول بنتائجها. ويعتقد فركاش أنه في حالة فشل المجلسين في الانخراط إيجابياً مع مبادرة المبعوث الأممي، فستوكل مهمة إنتاج القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية، لهذه اللجنة بعيداً عنهما.

وانتخب مجلس النواب، ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وفي وقت سابق، قال عبدالله بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب علق الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لاستكمال باقي المناقشات.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة اختيار لجنة القوانين الانتخابية، إن المسألة التي تشغلنا الآن هي مسألة الجنسية وقد نمهل المترشح بعد فوزه 15 يوما أو 20 للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل القسم”

وأضاف عقيلة صالح:” لن نسمح بالتعدي على حرية النواب بطريقة غير قانونية”.