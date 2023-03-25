أحمد حمزة ينتقد تصريحات تاياني بأن إيطاليا تتصدر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

العنوان – طرابلس

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسنا في ليبيا أحمد حمزة تصريات نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

جاء ذلك عقب تصريحات تاياني بأن إيطاليا تحتل موقع الصدارة في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي مزقتها الحرب.

واعتبر حمزة أن تصريح تاياني توظيف في غير محله من لدغذغة العواطف الأمريكية.

وأضاف رئيس اللجنة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الهجرة غير النظامية أسبابها ودوافعها معروفة”.

وواصل حمزة :”كفاكم توظيف واستغلال للقضايا الإنسانية لغايات سياسية دنيئة، تهدف إلى شرعنة عمليات الصد والاعتراض للمهاجرين والإعادة القسرية لليبيا والإبقاء عليهم بها”.