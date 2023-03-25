بدون رصيد.. مسلسل شط الحرية يرصد في حلقته الثانية معاناة الليبيين مع المصارف

يواصل مسلسل شط الحرية نجاحه الباهر في ثاني حلقاته التي عرضت اليوم الجمعة والتي كانت بعنوان “بدون رصيد”.

وتناولت الحلقة الثانية من مسلسل شط الحرية معاناة المواطنين الليبيين مع المصارف، من الطوابير الطويلة، وأزمة السيولة والاعتمادات المالية التي تعطي لأصحاب النفوذ والمصالح.

ولاقت الحلقة الثانية فور عرضها تفاعل كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، والذين وصفوا الحلقة بأنها تعبر عن واقع المعاناة التي يلاقيها المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.

وعلق المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، على الحلقة قائلاً: “شط الحرية يضرب من جديد، هكذا سُرقت مدخرات الليبيين من المصارف، وتبخرت أمام أعينهم، وتحكم في مصائرهم حفنة من اللصوص والعملاء والخونة والمتآمرين”.

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت أمس أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وتناولت الحلقة الأولى بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، والتي عبرت خلالها أن تسليمه يعتبر خيانة عظمى.

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