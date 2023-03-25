باتيلي يلمح إلى بدائل جديدة في حال لم يتوافق “النواب والدولة” على قوانين الانتخابات

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه إذا عجزت المؤسسات التشريعية عن الاتفاق على قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فستنظر الأمم المتحدة في البديل الذي ستجده مناسباً، مشيراً إلى أنه لن يقبل التحركات التي تعرقل المسيرة نحو الانتخابات.

وأكد باتيلي خلال تصريحات صحفية لوكالة رويترز، أن على مجلسي النواب والدولة التسليم بالأمر في الوقت المناسب.

هذا وكان باتيلي قد أعلن عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، ما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلسي النواب والدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.