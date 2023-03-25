ليبيا الان

باتيلي يلمح إلى بدائل جديدة في حال لم يتوافق “النواب والدولة” على قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه إذا عجزت المؤسسات التشريعية عن الاتفاق على قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فستنظر الأمم المتحدة في البديل الذي ستجده مناسباً، مشيراً إلى أنه لن يقبل التحركات التي تعرقل المسيرة نحو الانتخابات.

وأكد باتيلي خلال تصريحات صحفية لوكالة رويترز، أن على مجلسي النواب والدولة التسليم بالأمر في الوقت المناسب.

هذا وكان باتيلي قد أعلن عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، ما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلسي النواب والدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.

الوسوم

#عبدالله باتيلي الأمم المتّحدة مجلس الدولة مجلس النواب وكالة الأنباء رويترز

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك