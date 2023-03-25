الدولية للطاقة الذرية: العثور على 2.5 طن يورانيوم طبيعي المُعلن عن فقدها مؤخرًا في ليبيا

أخبارليبيا24

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه تم العثور على 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي المُعلن عن فقدها مؤخرًا من موقع في ليبيا.

وأضافت الوكالة في بيان لها الجمعة بحسب رويترز :”خلال التفتيش، لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلن وقت (التفتيش) السابق قد أعيدت وتركت على مقربة من الموقع المعلن”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت في 15 مارس الدول الأعضاء أن 10 براميل تحتوي على مركب الكربون غير المتطاير قد اختفت من موقع ليبي لا يخضع لسيطرة الحكومة.

وأوضحت الوكالة أن كمية المواد الانشطارية أقل من الكمية المطلوبة لصنع قنبلة نووية، وستحتاج إلى المرور بعمليات تعرف باسم التحويل والتخصيب لتكون قابلة للاستخدام.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن فقدان تلك البراميل كان قد يمثل خطرًا إشعاعيًا، فضلا عن مخاوف الأمن النووي “.

ومن جهته، كان مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب رد على ماورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم.

وقال المحجوب في بيان له أن الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم زيارة الموقع في الجنوب الليبي في العام 2020 من قبل أعضاء الوكالة وتم جرد العدد الموجود؛ لافتا إلى أنه تم قفل باب المستودع بالشمع الأحمر.

وأشار المحجوب إلى أنه بناءا على التنسيق الذي تم مع الوكالة ولخطورة هذه المواد اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها .