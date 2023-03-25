الهنقاري: شهوة المال والتمتع بالسفر وضعا المنتخب الوطني في «سجل العار»

حمل محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، مسؤولية هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي مساء الجمعة، إلى اتحاد كرة القدم.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على “فيسبوك”:” نصحنا بإيقاف المشاركات الدولية للمنتخب الوطني لكرة القدم على الأقل خمس سنوات، حتي يعاد تأهيله وتشكيله إداريا”.

وأضاف:” بدل سجل العار والهزائم المخزية الذي يسجل في صفحات التاريخ للأجيال الحالية والقادمة “.

وتابع:” لكن شهوة المال والتمتع بالسفر للاتحاد العام للكرة أكبر من الحرص على سمعة الوطن وأبنائه”.

وكانت المنتخب التونسي، حقق فوزاً ثميناً على نظيره الليبي بـ 3 أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على على ملعب رادس مساء الجمعة، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليرتفع رصيده للنقطة 7 في صدارة مجموعته، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.