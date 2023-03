ليبيا – قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية إسلام الحاجي إن إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا هو لتوسيع النفوذ الأمريكي بها ولسهولة التواصل مع الأطراف الليبية بشكل أكبر.

الحاجي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “الغد” أضاف أن السياسية الأمريكية تعتبر أفريقيا، بما فيها ليبيا، هي الساحة الأخيرة لمواجهة التوسع الروسي والصيني في العالم.

