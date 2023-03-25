منتخب ليبيا يخسر أمام تونس بالثلاثة في تصفيات أمم أفريقيا

خسر منتخب ليبيا أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب حمادي العقربي “رادس الأولمبي” ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كوت ديفوار 2024.

وأحرز أهداف المباراة اللاعب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة الـ 12 من بداية المباراة، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب علي معلول في الدقيقة الـ 21 من ضربة جزاء، أما الهدف الثالث فأحرز اللاعب هيثم جويني في الدقيقة الـ 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تونس إلى 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل، ويحافظ على صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وهزيمتين، ويحتل بهما المركز الثالث بالمجموعة.

وسيلاقي المنتخب الليبي نظيره التونسي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من مارس الجاري، بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

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