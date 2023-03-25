“في إطار دعم العمل الإنساني”.. العقوري يجتمع مع رئيس جمعيات الهلال الأحمر

الوطن|رصد

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، برئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تامر رمضان والأمين العام لجمعية الهلال الاحمر الليبي مرعي الدرسي، لتناول عمل الاتحاد، وذلك في إطار دعم لجنة الخارجية لملف العمل الإنساني ومتابعة برامج التعاون الدولي.

وأكد العقوري خلال اللقاء على حرص مجلس النواب على دعم عمل الهلال والصليب الأحمر بالنظر للاحتياجات الإنسانية للفئات الضعيفة في ليبيا بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تظافر جميع الجهود، مشددًا على أهمية التدريب ورفع قدرات السلطات الليبية من اجل الاستجابة الإنسانية الفعالة ونشر ثقافة التطوع.

وبدوره أوضح رمضان، أن طبيعة عمل بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وابرز التحديات التي يواجهها وأهمية إبراماتفاقية تعاون مع الحكومة الليبية مما يتيح للاتحاد فرصة للعمل من داخل ليبيا وتقديم المساعدة المطلوبة، مؤكدًا على حرص الاتحاد لدعم الهلال الأحمر الليبي.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء الذي عقد الأيام القليلة الماضية بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بينهما.