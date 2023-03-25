باتيلي: لن نقبل التحركات إلتى تعرقل المسيرة نحو الانتخابات

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه لن يقبل التحركات إلتى تعرقل المسيرة نحو الانتخابات.

وأضاف باتيلي في تصريحات لرويترز إذا عجزت الهيئات التشريعية الليبية عن الاتفاق على قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسننظر في اختيار البديل الذي سنجده.

وتابع المبعوث الأممي :”بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك ، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.

وقال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية”.

وأكد ـن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء التصويت.

وأشار إلى أن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستجمع شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.