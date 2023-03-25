المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 24 مليون لمصارف بلدية غات

العنوان – غات

أرسل مصرف ليبيا المركزي شحنة سيولة نقدية إلى مصارف بلدية غات والمناطق المجاورة لها، بقيمة تبلغ 24 مليون.

وأكدت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ان إرسال السيولة تم بالتنسيق بين وزارة الحكم المحلي ولجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي.

وأضافت المنصة أن لجنة السيولة بالمصرف المركزي تؤكد استمرارها في معالجة أي ملاحظات تصل من وزارة الحكم المحلي من خلال متابعتها للبلديات.

وكان عميد بلدية غات المكلف إبراهيم الخليل، أكد أنه تم وضع آلية بالتعاون مع مصارف المدينة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين في أسرع وقت قبيل شهر رمضان المبارك.