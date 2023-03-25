إحصائية: حجم التبادل التجاري بين روما وليبيا 12.5 مليار دولار في 2022

الوطن| رصد

لا زالت إيطاليا تسعى لتعزيز مكانتها التجارية مع ليبيا؛ حيث تعمل على تعزيز الأواصر التجارية والاقتصادية معها، خاصة مع ما تتميز به ليبيا من موقع جغرافي وموارد ضخمة.

وبحسب دراسية إحصائية رصدها موقع الوطن فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين روما وليبيا خلال عام 2022، 12.14 مليار دولار، بنسبة نمو تبلغ %61.

وحول نسبة الصادرات الإيطالية إلى ليبيا فقد بلغت 79%، في حين بلغت قيمة الواردات الليبية إلى إيطاليا 9.97 مليار دولار.

وتعد إيطاليا ثالث مُورّد إلى ليبيا بعد تركيا والصين.