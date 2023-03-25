قشوط: وجود باشاغا في مصراتة ليس مستغربًا

أخبارليبيا24

اعتبر الناشط والمدون محمد قشوط أن وجود رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا هذه الأيام في مصراتة أمرًا غير مستغرب.

وقال قشوط في منشور عبرحسابه على “فيسبوك” :”وجود باشاغا في مصراتة هذه الأيام والحديث عن اتفاقات لإنهاء الخلاف بينه وبين الدبيبة ليس ولم يكن مستغرباً ولا يدعو لطرح الأسئلة بشأنه”.

وأضاف المدون :”كل الأطراف سياسية وعسكرية في لـيبيـا تواصلوا مع بعضهم سراً وعلانية”.

وتابع قشوط :”باشاغا يبدو أنه أدرك أن اللعبة ستتجاوزه فقرر الآن التحرك لضمان مكسب شخصي على المستوى الحالي أو المستقبلي بدلاً من أن يكون ورقة استخدمت ثم تم رميها”.