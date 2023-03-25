قشوط: وجود باشاغا في مصراتة ليس مستغربًا

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اعتبر الناشط والمدون محمد قشوط أن وجود رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا هذه الأيام في مصراتة أمرًا غير مستغرب.
وقال قشوط في منشور عبرحسابه على “فيسبوك” :”وجود باشاغا في مصراتة هذه الأيام والحديث عن اتفاقات لإنهاء الخلاف بينه وبين الدبيبة ليس ولم يكن مستغرباً ولا يدعو لطرح الأسئلة بشأنه”.
وأضاف المدون :”كل الأطراف سياسية وعسكرية في لـيبيـا تواصلوا مع بعضهم سراً وعلانية”.
وتابع قشوط :”باشاغا يبدو أنه أدرك أن اللعبة ستتجاوزه فقرر الآن التحرك لضمان مكسب شخصي على المستوى الحالي أو المستقبلي بدلاً من أن يكون ورقة استخدمت ثم تم رميها”.
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