ليبيا – تقدمت السفارة الأمريكية بالشكر إلى الوفد المشترك من القوات البحرية الليبية على المشاركة في افتتاح قمة القوات البحرية الإفريقية تحت شعار مؤتمرنا “الأمن في البحر يمكن من تحقيق الاستقرار على الشاطئ” الذي ينطبق بشكل خاص على البحر الأبيض المتوسط.

السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “تعد شراكاتنا الإقليمية ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة”.

Shares

The post السفارة الأمريكية: شراكاتنا الإقليمية مع ليبيا ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية