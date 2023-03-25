وول ستريت جورنال: مؤسسة النفط الليبية أبرمت صفقات مع شركتين أمريكيتين بقيمة 1.4 مليار دولار

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن شركتي “هانيويل إنترناشونال” و”هاليبرتون” الأميركيتين أبرمت صفقات مع مؤسسة النفط الليبية بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يجرى الكشف عن هذه الصفقات قريبا.

وقال المتحدث باسم شركة “هانيويل” في تصريحات للصحيفة، إن الصفقة الأولية التي من المتوقع الإعلان عنها قريباً تتعلق بتصميم محطة يتبعها اتفاق بقيمة 400 مليون دولار لبناء مصنع بأكمله.

ويقول مسؤولون في قطاع النفط إن المناخ السياسي الآن أكثر استقرارا في شمال أفريقيا، لا سيما في ليبيا، حيث هدأ القتال خلال العامين الماضيين، ويعزز قربها من أوروبا واحتياطاتها الهائلة من لعب دور في سوق الطاقة.

وسبق وصرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة: أعتقد أننا يمكن أن نكون بديلاً جيدا للغاز الروسي لأوروبا.

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