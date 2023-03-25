عقيل: الغرب يقوّض استقرار ليبيا ويزج بها في العنف والفوضى منذ الـ2011

الوطن| رصد

وجه رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل رسالة للأحزاب السياسية والناشطين المدنيين على اختلاف ألوانهم.

عقيل وفي منشور له رصده موقع الوطن، قال إن بعثات واشنطن ولندن وباريس والأمم المتحدة في ليبيا، برهنت على أنها تقوض استقرار البلاد وتزج بها في العنف والفوضى منذ الـ 2011، وتطلب داعياً لتشكيل معارضة ندية ليبية مناضلة وقوية ضد هذا التحالف، لفضحه وإيصال رسالة له أن الليبيين لا يثقون فيه كطرف محايد تجاه الصراع الليبي، ولا كوسيط بحل الأزمة الليبية كما يدّعي.

وتابع عقيل حديثه بأن هذا التحالف هو صانع الصراع الليبي الأصلي ومؤجج كل ما تطور عنه من عنف وفوضى وفساد.