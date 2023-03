ليبيا – توقع عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن الحرب العالمية الثالثة انطلقت ولكنها تختلف عن سابقتها.

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “يجب ألّا تكون أرضنا جزءًا من هذه الحرب، ولا يمكن تجنبها إلا بإخراج الفاغنر، ويتحمل المسؤولية كاملة من جاء بهم”.

Shares

The post عبد العزيز: الحرب العالمية الثالثة انطلقت.. ويجب ألا تكون أرضنا جزءًا من هذه الحرب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية