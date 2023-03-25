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رويترز: وكالة الطاقة الذرية عثرت على معظم اليورانيوم المفقود في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت وكالة رويترز البريطانية للأنباء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على معظم اليوارنيوم الخام المفقود في ليبيا.

وأضافت رويترز أن وكالة الطاقة الذرية عثرت على ما يقرب من 2.5 من اليورانيوم الخام الطبيعي، مؤكدةً أن الوكالة أجرت تفتيشًا يوم الثلاثاء الماضي، ووجدت كمية صغيرة نسبيًا من براميل اليورانيوم المفقود مجهولة المصير.

وأشارت وكالة الأنباء، إلى أن مفتشو الوكالة لاحظو أن البراميل لم تكن موجودة في الموقع المُعلن للتخزين وقت التفتيش السابق، وقد أعُيدت وتُركت على مقربة من الموقع المعلن.

  • هذا ولفتت رويترز إلى أن مفتشو الوكالة أكدوا أن هذه البراميل تحتوي على آثار نفط، أي أنها تم تحميلها على ناقلة نفط، وأعيد نقلها إلى الموقع المُعلن للتخزين.
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#وكالة “رويترز” الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليورانيوم ليبيا

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الوطن الليبية

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