وزارة العمل تختتم تدريب الباحثين عن العمل في زلة

العنوان-زلة

اختتمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، البرنامج التدريبي المهني الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لها في مدينة زلة، بالتعاون مع المركز الليبي الكوري، لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

وبحسب بيان الوزارة، أمس الجمعة، استهدف البرنامج الذي انطلق في 14 مارس الجاري، تدريب الباحثين عن العمل في مجالات الطاقة الشمسية، وصناعة وحفظ الأغذية، واللحام بقوس الكهربائي، والتمديدات الكهربائية المنزلية، وتفصيل الملابس والحياكة.

وشارك في البرنامج شباب باحثون عن العمل في بلدية زلة والبلديات المجاورة لها، وذلك بعد وصول شاحنات التدريب المتنقلة المقدمة من وزارة العمل والتأهيل إلى المدينة.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” التي تستهدف تدريب الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة والنائية.