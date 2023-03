بلدية طرابلس المركز: الغرض من إعادة مدفع الإفطار إدخال السرور على سكان طرابلس

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز إطلاق مدفع الإفطار من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس، حضر مراسم إطلاق مدفع الإفطار رئيس بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي وعدد كبير لأهالي طرابلس ومديرية أمن طرابلس ومديرية الحرس البلدي ونخبة من الإعلاميين والقنوات الإخبارية ووكالات الأنباء.

‏وقال الخليفي لوكالة “الأناضول”: إن مدفع الإفطار كان تقليدًا قديمًا لأهل العاصمة طرابلس، ونحن سعداء بأي خطوات تساهم في إرجاع الحياة الثقافية التي ترتبط بسكان المدينة.

وأشار إلى أن مدفع الإفطار توقف منذ سبعينيات القرن الماضي، ونحن مصرون على أن ترجع مثل هذه العادات الثقافية.

وفي السياق، قال عضو المجلس البلدي بطرابلس المركز أكرم عبد المجيد دريبكه: “غرض إعادة مدفع الإفطار هو إدخال السرور على سكان العاصمة بإحياء الاحتفالات الثقافية داخل المدينة القديمة بعد استقرار الأوضاع الأمنية”.

وأوضح دريبكه للأناضول أن مدفع الإفطار كان يطلق من قلعة السرايا (أكبر متحف في ليبيا) في بداية السبعينيات لكن توقف بعدها هذا التقليد.

