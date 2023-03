ليبيا – صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة.

تاياني، وفي تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية قال: “تعمل إيطاليا على جعل ليبيا دولة مستقرة”، مضيفًا: “نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي”.

