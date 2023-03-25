فيصل الشريف: الشعب الليبي مستسلم بالكامل وخانع

اتهم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، الشعب الليبي بالاستسلام والخنوع، وقال في تدوينة بفيسبوك: “شعب مستسلم بالكامل، لا حول له ولا قوة، لهذا لا غرابة في أن يكون هذا حال مؤسسات دولته، فمن يتقاسمون حكمه بين المال والمناصب والبنادق، أدركوا أنه شعبٌ خانع لا حيلة له، ومن سرقوا رغيف خبزه وأمسه وحاضره ومستقبله، أدركوا بأنه أجبن وأضعف من أن يثور عليهم ليقتلعهم ويحاسبهم كما حاسب من سبقهم، لهذا فإن الخيبات مستمرة على جميع الأصعدة، والانهيار مستمر دون توقف على مستوى شبه الدولة التي لم تعد لها هوية ولا لشعبها قضية.” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا: “وتجد للأسف أن هناك من يحرق دمه ويتحسر على خسارة نتيجة مباراة كرة قدم، بينما هو يرى بأمِّ عينه خسارة بلاده بشبه مؤسساتها كلها على بعضها بما فيها شبه مؤسسة الرياضة المترهلة ولا يحركُ ساكنًا. ومن زاويةٍ أخرى يصرخُ أحدهم إن الأفارقة يزحفون على بلادنا ليحتلوها، وكأنه بالفعل يملك هذه البلاد، أو أنه فعلًا منشغلٌ باستعادتها من غاصبيها الحقيقيين الذين نكلوا به وجعلوا منه أقل من لاجئٍ يعيش فيها تحت أقدامهم، وحتى درجة أفريقي مهاجر ربما صارت مستوىً أعلى من درجته كمواطن غريب في بلده من الدرجة الفقرية.” على حد قوله.