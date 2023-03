وزيرة عدل الدبيبة تبحث تطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والأطباء

ليبيا – اجتمعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة عبد الرحمن بمديري مكاتب الطب الشرعي بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث بديوان وزارة العدل، بحضور المستشار رئيس المركز ومشاركة بعض مديري الفروع عبر تطبيق زووم.

حليمة عبد الرحمن ناقشت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال المكاتب وتطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والأطباء، ومواكبة آخر التطورات العلمية والتدريب.



كما تناول الاجتماع ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب وتوفير الوقت والجهد وتقريب المسافات للمواطنين في كل ربوع ليبيا، لحسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم بربوع ليبيا ومساعدتها في أداء أعمالها.

