مرتفع جوي يفرض الأجواء المستقرة في ليبيا

الوطن| رصد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في توقعاته للأحوال الجوية خلال الثلاثة الأيام القادمة، إن الأجواء ستكون مستقرة في أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس وخاصة مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24-28)مْ, وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا بمناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-23)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 17 )مْ في الجبل الأخضر، وتسجل زيادة من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (22-24)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.