عامر التواتي: لو اختفت كل القنوات التلفزيونية الليبية فلن يفتقدها أحد

رأى عامر التواتي، الطبيب الجراح، أن اختفاء جميع القنوات التليفزيونية في ليبيا لن يؤثر على الليبيين ولن يفتقدونها، ضاربا المثل باختفاء قناة 218 التي توقفت عن البث، مشيرا بأن المشاهدين لم يشعروا باختفائها رغم أنها أحدثت جدلا منذ ظهورها.

وقال “التواتي”، في منشور له عبر فيسبوك، “قناة 218 أحدثت جدلا وضجيجا كبيرين أثناء بثها ثم اختفت فجاءة عندما قرر مالكيها انها لم تعد ذات جدوى وتلاشى أثيرها في الأثير كأنها لم تكن يوما موجودة، لا أحد يتذكرها ولا أحد يفتقدها كما جاءات مع الريح ذهبت مع الريح”.

وأضاف “أعتقد أنه لو اختفت كل القنوات الليبية فلن يفتقدها أحد، سيطويها النسيان كما طوى 218 وكما طوى المقريف والسراج واخرين ، كل من جاء مع الريح سيذهب مع الريح أيضا قنوات او أشخاص” .