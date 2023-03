بن عطية: هل يمكن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر منذ سبتمبر 1969 إلى يومنا هذا ؟

ليبيا – تساءل عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية عن إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر عقب الأحداث التي شهدتها البلاد عقب سبتمبر 1969؟.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” واقعياً، هل يمكن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر بسبب ما حدث من جرائم قتل واغتصاب وأضرار وتشريد وتهجير منذ سبتمبر 1969 إلى يومنا هذا؟”.

