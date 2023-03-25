أمن بنغازي: مواطن يسلم كلاشنكوف وذخيرة لشرطة الصابري

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن مواطنًا سلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري.

وقالت المديرية إن “المواطن عبد الحكيم اشبوب فرج يسلم بندقية كلاشنكوف وذخيرة إلى رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي”.

وأضاف المنشور “يتقدم رئيس مركز شرطة الصابري بالشكر والثناء للمواطن عبد الحكيم شبوب فرج”، مناشدًا المواطنين أن يبادروا بتسليم أسلحتهم.

وفي فبراير الماضي، سلم مواطنون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي. وشملت الأسلحة بندقتين آليتين نوع كلاشنكوف وبندقية آلية «fn» وبندقتين خرطوش، إضافة إلى ذخائر أسلحة متنوعة منها المضاد للطائرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي.