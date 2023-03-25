شركة الكهرباء: تواصل صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة بالوحدة البخارية الثالثة في محطة كهرباء الخمس البخارية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنه بعد وصول المواد الخاصة بمسخن الهواء الدوار إلى محطة كهرباء الخمس البخارية تم البدء بصب الخرسانة الأرضية، استعدادًا لتركيب المواد الجديدة استكمالًا لأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة البخارية الثالثة التي يجري تنفيذها حاليًا بوتيرة سريعة.

وفي سياق منفصل تتواصل أعمال التجهيز الخاصة بمحطة تحويل البيفي جهد 11/30 ك . ف بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وذلك لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية في المنطقة.