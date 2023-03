ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي بتوجيه الأقلام لإطفاء الفتن ولم الشمل والتهدئة.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” لا توجهوا أقلامكم إلا لإطفاء الفتن ولم الشمل والتهدئة والمصلحة العليا للوطن وأهله”.

