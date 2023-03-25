شلقم: النظام الدولي الجديد أصبح أفقياً

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن النظام الدولي الجديد، سيكون مختلفاً عما سبقه من أنظمه، وسيكون نظاماً أفقياً يقوم على أعمدة جديدة، هي اقتصاد التقنية والتعاون الإقليمي، والسيطرة على تحديات البيئة، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو مؤخراً، عبّرت عن العقل الصيني بأبعاده السياسية البراغماتية، وأهدافه الاقتصادية المصلحية المحددة، و قبل وصول الرئيس الصيني القديم الجديد إلى موسكو، أطلق مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، والمبادرة لم تؤيد روسيا ولم تدنها، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن الرئيس شي جينبينغ حمل معه ملفاً كبيراً يحتوي على مشروعات لاتفاقيات تعاون اقتصادية بين البلدين، وروسيا تخوض حرباً ساخنة طويلة في أوكرانيا، وزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو سبقتها عاصفة قانونية وسياسية موجهة نحو الرئيس فلاديمير بوتن شخصياً، حيث صار ملاحقاً من محكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب، وفي أثناء وجود الرئيس الصيني في موسكو، كان رئيس وزراء اليابان في كييف.

ولفت إلى أن الاستقبال الرسمي الكبير للرئيس الصيني في موسكو، والمهرجان البروتوكولي المعدّ بدقة، كان رسالة ثنائية عبّرت عن موقف صيني – روسي به أكثر من رسالة، وروسيا حققت ما أرادت، ولكن الصين غنمت أربع عشرة اتفاقية تعاون اقتصادية مع روسيا، على حد قوله.