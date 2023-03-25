بالصور… حالة الطقس ليبيا ودرجات الحرارة اليوم السبت 25 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي حيت يعمل علي استقرار في عوامل الطقس وخاصة مناطق غرب ليبيا .



راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24-28)مْ, وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق .



الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا علي مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-23)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 17 )مْ على الجبل الأخضر ، وتسجل زيادة من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (22-24)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).