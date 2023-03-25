صحيفة العرب اللندنية: الدبيبة سيدخل انتخابات الرئاسة على رأس حزب إخواني جديد

قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن الإخوان يستعدون لتدشين حزب جديد برئاسة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للهيمنة على رئاسة ليبيا.

أضافت أن جماعة الإخوان تسعى لتدشين الحزب الجديد بالتنسيق مع تركيا بشكل مباشر، و الهدف من الحزب الجديد، هو السيطرة على منصب رئيس البلاد في المستقبل.

ولفتت إلى أن تدشين الحزب سيكون تحت ذريعة تجديد الدماء على الساحة الليبية، سعيًا لتغيير جلد الجماعة قبل الانتخابات، للهيمنة على المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، وأن مساعي الإخوان مستمرة للهيمنة على ليبيا، ولاستمرار تصدر المشهد السياسي في البلاد.