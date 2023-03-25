أمن طرابلس: ضبط سيارتين مسروقتين

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أربع سيارات بينها سيارتين مسروقتين وسيارتين أخرتين تحملان وثائق مزورة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي ضبط “كيا سيراتو “موديل 2023م مسروقة منذ 48 ساعة.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه تم ضبط السيارة بالتمركز الأمني “جزيرة الميناء” بعد الاشتباه بها ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي.

كما تم ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة والتي تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة نوع “تويوتا كامري” ومركبة آلية نوع كيا K7

كما تمكنت إحدى الدوريات التابعة لشرطة مرور طرابلس المركز من ضبط سيارة نوع كيا بجزيرة القادسية وبالاستعلام عنها من غرفة العمليات والسيطرة تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن بنغازي حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.