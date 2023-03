ليبيا – قالت وكالة نوفا للأنباء إن إيطاليا تؤكد وتعزز موقعها في ليبيا كشريك تجاري أول للبلاد في عام 2022.

الوكالة أفادت نقلا عن بيانات نشرها مكتب وكالة “ICE” الخاصة بالترويج وتدويل الشركات الإيطالية في العاصمة طرابلس، أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12.14 مليار يورو بنسبة نمو ناهزت 61.31 بالمئة مقارنة بعام 2021 فيما بلغت الحصة السوقية 23.06 بالمئة.

وتفوقت بذلك روما على الصين التي احتكرت 9.56 بالمئة من حصة السوق وبلغ تبادلها التجاري مع ليبيا قيمة 5.03 مليار يورو واليونان (8.1 بالمئة و 4.27 مليار يورو) وإسبانيا (7.91 بالمئة و 4.16 مليار يورو) وألمانيا (7.76 و 4.08 مليار يورو) وتركيا (6.5 في المئة و3.42 مليار يورو) وهولندا (4.51 في المئة و2.38 مليار يورو).

كما نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا، في عام 2022 بنسبة 79.17 في المئة مقارنة بعام 2021، وبلغت قيمتها 2.17 مليار يورو وبحصة سوقية 13.35 في المائة.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا تعد الدولة الموردة الثالثة لليبيا بعد تركيا، والتي بلغت قيمة صادراتها 2.70 مليار يورو مسجلة نسبة نمو 14.57 في المائة، فيما بلغت حصتها السوقية 16.54 في المائة بينما تحتل الصين المركز الثاني في قائمة شركاء ليبيا التجاريين بقيمة صادرات 2.26 مليار يورو و نمو بنسبة 25.88 في المائة وبحصة سوقية 13.88 بالمئة مقارنة بعام 2021 وتحتل كل من اليونان وبلجيكا المراكز الرابع والخامس على التوالي بحصة سوقية 11.35 في المائة و 7.93 في المائة بينما نمت الواردات الليبية إلى إيطاليا بنسبة 57.88 في المائة لتبلغ 9.97 مليار يورو، ما أسهم في أن تصبح روما أول سوق وجهة للصادرات الليبية فيعام 2022 بحصة سوقية بلغت 27.41 في المائة.

فيما احتلت إسبانيا المركز الثاني في وجهات الواردات الليبية ب (10.33 في المائة و 3.76 مليار يورو)، وألمانيا (9.76 في المائة و 3.55 مليار يورو)، والصين (7.62 في المئة 2.77 مليار يورو) وتليها اليونان بنسبة نمو في الواردات بلغت 179.43 بالمئة بقيمة 2.42 مليار يورو، وفرنسا بنسبة نمو 16.59 بالمئة وبقيمة 2.14 مليار يورو، والولايات المتحدة بنسبة 13,75 بالمئة و 2.09 مليار يورو وهولندا 35 بالمئة و 2.03 مليار يورو

Shares

The post وكالة نوفا: إيطاليا تؤكد وتعزز موقعها في ليبيا كشريك تجاري أول للبلاد في عام 2022 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية